„Für alle, die nicht mehr unter uns sind“

Plankstadt.Wenn man sich die Fotoalben von Emily anschaut, strahlt einem ein lachendes und fröhliches Mädchen entgegen. „Heute ist ein schöner Tag“, war der Satz, den Emily, auch während ihrer schweren Krankheit, immer wieder sagte. Und dieser sorgt auch bei ihrer Oma Kerstin Schmidt für Gänsehaut und hat eine ganz besondere Bedeutung.

Bereits das vierte Mal steht das Benefizevent unter genau diesem Motto. Ihr zu Ehren veranstaltet ihre Oma gemeinsam mit zahlreichen Helfern und Freunden seit ihrem Tod 2014 diese Aktion. „Es war ein Herzenswunsch von Emily. Sie sagte zu mir, dass sie diese Veranstaltung auch dann noch möchte, wenn sie nicht mehr da ist“. Denn das Mädchen starb mit sechs Jahren an Knochenkrebs. Nachdem ein Tumor im Knie entfernt wurde, setzte sich der Krebs in der Lunge fest. Zum Abschiednehmen feierte die Familie mit ihr ein großes Fest – bei dem Emily sie beauftragte, das jedes Jahr zu wiederholen.

Mit Schiff und Maskerade

Am Samstag, 29. September, steigt von 13 Uhr bis 24 Uhr in der Mehrzweckhalle die große Party zu Ehren Emilys. Einlass ist ab 12 Uhr. „Die Gemeinde hat uns die Halle zur Verfügung gestellt und Wolfgang Stein von der Sparkassen Versicherung stellt uns die Event-Versicherung“, sagt Schmidt glücklich.

Die Menschen erwartet bei kostenlosem Eintritt eine große und bunte Feier. Besonders im Mittelpunkt steht das Musikprogramm, denn die Band „Broken Wall“ präsentiert das Event und steht selbst auf der Bühne. Dabei präsentieren sie die „Santiano-Show“ mit einem großen Schiff und Maskerade. Musikalisch kommen auch die „SchwetSingers“ in die Mehrzweckhalle sowie Jörg Schreiner mit seiner Show „Rock4Kids“, bei der die jungen Gäste ordentlich in Stimmung kommen. Musik aus den vergangenen vier Jahrzehnten und von heute präsentiert die Coverband „Sundry“, die dem Publikum mit Klassikern aus Rock und soften Melodien einheizen wird. Das Highlight für die Kinder wird eine große „Eiskönigin-Show“ mit Schnee und Seifenblasen.

Neben dem Bühnenprogramm sorgen viele Attraktionen für strahlende Augen, nicht nur bei Kindern. In diesem Jahr stellt Findus Metropol wieder ein Auto zur Verfügung, das die Kinder mit bunten Farben bemalen können. Die Feuerwehr Kirchheim stellt eine große Hüpfburg in Feuerwehr-Optik zur Verfügung, auf der getobt werden kann. An zwei Bastelständen können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und unter anderem Stoff mit bunten Fingerfarben bemalen. Der Marionettenspieler Hakan Arisoy, der seine beweglichen Figuren auch selbst fertigt, entführt die Kinder in die Welt der Puppen. Ein Clown sorgt für die Stärkung der Lachmuskeln.

Von kleinen und großen Preisen

Am Glücksrad, der Tombola und beim Dosenwerfen warten Gewinne auf die Besucher. Das reicht von Gutscheinen und Federmäppchen hin zu großen Hauptpreisen, die sich jetzt schon in der Wohnung von Kerstin Schmidt stapeln und auf ihre neuen Besitzer warten. „Toll ist auch, dass der SV Sandhausen und Radio Regenbogen sich am Event beteiligen“, erzählt Schmidt glücklich. In Handarbeit hat sie mit Freunden und Helfern der Aktion 100 Kerzenständer, die die Erhart-Schott-Schule gesponsert hat, mit Serviettentechnik kreativ gestaltet – mit Sand aus Mallorca oder Kaffeebohnen sind die Kerzenständer verziert. Außerdem kommen Friseure der Schule, um die Gesichter der Kinder mit Schminke nach deren Vorstellungen zu gestalten.

„Wichtig war mir auch, dass die Besucher die Möglichkeit haben, sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) typisieren zu lassen“, sagt Kerstin Schmidt. Sie hofft, dass viele Menschen zwischen 13 und 17 Uhr die Möglichkeit nutzen,ihre Wette bestimmen zu lassen. Die Aktion wird von Arzthelferinnen unterstützt. Auch das Deutsche Rote Kreuz Heidelberg fördert die Party mit einer großen und bunten Ballon-Deko. Und auch hungern muss niemand, denn bei Bratwurst, Hähnchen, Langos, Waffeln und Co. findet jeder etwas passendes.

Bei allem geht es Kerstin Schmidt um den guten Zweck und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Die Aktion ist vor allem ein Fest für alle, die nicht mehr unter uns sind“, sagt sie. Und so gedenken die Besucher und Freunde in einer Schweigeminute den Menschen, die sie verloren haben. So denken hoffentlich immer mehr Menschen „Heute ist ein schöner Tag“.

Der Erlös der Veranstaltung sowie die Spenden der Gäste gehen an die Onkologie in Heidelberg und an die Aktion „Kinder unterm Regenbogen“.

