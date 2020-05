Für Messen bitte anmelden

Plankstadt/Oftersheim/Schwetzingen.Die ersten Termine für öffentliche Gottesdienste der katholischen Seelsorgeeinheit in Corona-Zeiten stehen: Am Samstag, 16. Mai beginnt die Gemeinde mit dem schrittweisen Einstieg. Los geht es am Samstagabend, 16. Mai, um 18.30 Uhr mit einer Messe in St. Nikolaus, Plankstadt. Am Sonntag, 17. Mai, um 10.30 Uhr findet dann eine Messe ins St. Kilian, Oftersheim statt und um 11 Uhr an diesem Tag in St. Maria, Schwetzingen.

Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Pfarrbüro unter Telefon 06202/9 26 28-0 oder -15 für die Messen am Samstag/Sonntag anzumelden. An anderen Tagen werden keine Anmeldungen angenommen. Interessierte können an den Messen nur nach telefonischer Anmeldung teilnehmen, bitten die Verantwortlichen zu beachten. zg

