Für sie ist der Frühling die schönste Zeit – und das wird gefeiert

Plankstadt.„Der Frühling ist die schönste Zeit“, das finden auch die Mitglieder des Sozialverbands VdK. Im gut besuchten TSG-Eintracht-Clubhaus „Eviva“ begrüßte der Vorsitzende Helmut Gaa die Mitglieder und Freunde des Ortsvereins. Die Grüße vom Kreisverband Mannheim überbrachten die Kreis-Frauenvertreterin Erika Gaa und Hans Stöcklin.

Das Motto war „Der Frühling ist die schönste Zeit“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einigen Liedern wurde die kommende warme Jahreszeit begrüßt. Musikalisch untermalte Heinz Tippl das Programm. Literarisch sorgten Doris Kästel, Erika Treiber und Sabina Schmitt für Kurzweil. Eine Theatergruppe, bestehend aus Elvira und Roland Werner sowie Karin Hacker aus Ketsch erntete mit ihren Sketchen Lacherfolge.

Wie immer hatten die VdK-Frauen ein super Kuchenbuffet in den Raum gezaubert, heißt es in der Mitteilung. Jeder fand seinen Lieblingskuchen. Bei Kaffee und den leckeren Happen wurden Gespräche geführt und Kontakte gepflegt. Helmut Gaa gab schließlich einen Überblick über den Jahreskalender mit Reisen und Ausflügen nach Aurich, nach Eppingen, zum Weinfest in die Ortenau und im Advent nach Rust. Zum Abschied gab es einen blühenden Frühlingsgruß für alle Damen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019