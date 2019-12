Für Spielkisten oder Konsole

Plankstadt.Der CDU-Ortsverein sammelt mit freiwilligen Helfern jedes Jahr die Christbäume gegen eine Spende ein. Der Erlös wird an die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen gespendet. Die Geldübergabe fand diesmal beim Fraktionsstammtisch in der „Wärtschaft“ statt.

Die Ortsverbandsvorsitzende Jutta Schuster konnte, nachdem im Mai bereits 3200 Euro an die Kindergärten gegangen waren, noch 1550 Euro verteilen. Für die Humboldtschule nahm Schulleiterin Annett Mellentin das Geld mit Dank entgegen. Sie möchte davon Spielkisten für die Klassenzimmer kaufen, die insbesondere für den Ganztagsbetrieb benötigt werden. Uwe Emmerich, Schulleiter der Friedrichschule, möchte Gerätschaften für das Geschicklichkeitstraining mit dem Fahrrad und dem Roller erwerben.

Die Leiterin des Jugendzentrums, Kirsten Erbach, und zwei Jugendliche berichteten über Pläne zur Jugendbeteiligung. Primär werde das Geld aber für Renovierung und Innenausstattung des Juz benötigt. Schließlich war das Haus Mirabelle der Awo in der Wilhelmstraße mit Silke Oertelt an der Reihe. Die dort wohnenden acht bis neun Jugendlichen, die sich auch an der Christbaumsammelaktion beteiligt hatten, dürfen selbst über den Einsatz entscheiden. Denkbar ist eine Verwendung für Ausflüge oder eine neue Konsole. zg

