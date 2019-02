Für Wettbewerb ab sofort anmelden

Plankstadt.Wegen Renovierungsarbeiten an der Kegelanlage veranstaltet der Ortskegelring seine Ortsmeisterschaft für Gesellschaftskegelclubs sowie für Firmen – und Vereinsmannschaften bereits jeweils Montag bis Freitag, 1. bis 5. und 8. bis 12. April, auf der Anlage der Mehrzweckhalle.

Alle an einer Teilnahme interessierten Mannschaften sollten die ausgefüllten Anmeldeformulare bis Samstag, 9. Februar, und das Startgeld in Höhe von 70 Euro (dafür entfällt das Eintrittsgeld beim Keglerball) bis zum Beginn der Ortsmeisterschaft bei Ringleiter Edgar Wacker, Jahnstraße 11, Telefon 06202/2 99 11 oder 0176/28 75 36 28 oder bei Sportwart Michael Schüssler, Waldpfad 53, Telefon 06202/4 09 53 70, abgeben. Anmeldeformulare liegen in der Mehrzweckhalle aus. zg

