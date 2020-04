Fürs Geld auf dem Konto wird ab sofort ein Verwahrentgelt fällig

Plankstadt.Höhere Kosten für die Finanzverwaltung kommen in Zukunft auf die Gemeinde zu. Die Sparkasse erhebt nämlich seit dem 1. April Verwahrentgelte und Buchungspostenentgelte. Da dieser Betrag die Wertgrenze übersteigt, über die der Bürgermeister alleine entscheiden kann, musste der Gemeinderat zustimmen und tat dies per Umlaufverfahren.

Verwahrentgelt lässt sich auch als negative Zinsen bezeichnen, die Gemeinde muss also etwas an die Bank zahlen, bei der das Konto läuft. Der Freibetrag bei der Sparkasse beträgt dabei 1 Million Euro. Pro Buchungsposten fallen nun außerdem 6 Cent an. Bei der Gemeinde fallen pro Jahr rund 30 150 Buchungsposten an, das sind dann 1800 Euro.

47 Gemeinden aus dem Rhein-Neckar-Kreis haben den neuen Konditionen bereits zugestimmt. Ohne Entgelte kann die Gemeinde aktuell rund 5 Millionen Euro aufbewahren. „Wegen all der anstehenden Bauprojekte verfügen wir aber über eine vergleichsweise hohe Liquidität“, erklärt Bürgermeister Nils Drescher.

Prognose sehr schwierig

Gemäß der Finanzplanung des Haushalts 2020 bis 2023 verfügt die Gemeinde über freie Liquidität von 2,8 Millionen Euro Ende 2021. Als Reserve kommen noch 3,11 Millionen Euro aus einer Festgeldanlage hinzu. „Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Krise ist eine Entwicklung auch in Anbetracht der ungewissen Zukunft der größeren Vorhaben eine Prognose der Liquidität sehr schwierig“, heißt es in der Vorlage zum Tagesordnungspunkt.

Aber dort steht auch: „Die Verwaltung arbeitet derzeit an einer verbesserten und an der wirtschaftlichen Situation angepassten Liquiditätsplanung.“ Die Verwaltung schlägt vor, die Festgeldanlage über 3,11 Millionen Euro weiterzuführen und die weiteren nicht verwahrentgeltpflichtigen Reserven über 1,95 Millionen Euro als Reserve zum „Parken“ zu verwenden.

Eine Gemeinde darf ihr Geld beispielsweise nicht in Aktien anlegen. Andere Anlageformen laufen aber über einen gewissen Zeitraum, während dem die Gemeinde nicht an das Geld gelangen kann. Daher muss eine Balance gefunden werden in der Liquidität. „Denn wenn die Maßnahmen an der Mehrzweckhalle anstehen, brauchen wir das Geld ja wieder“, macht Bürgermeister Nils Drescher deutlich. Damit wird sich die Kämmerei in der nächsten Zeit beschäftigen. grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020