Funkklingel ruft die Mitarbeiter

Plankstadt.Behördengänge zum Rathaus können wieder ohne vorherige Terminabsprache an Außenschaltern erledigt werden, teilt die Gemeinde mit. Das Bürgerbüro, die Kasse und das Integrationsbüro werden zu den bekannten Öffnungszeiten über Fenster an den jeweiligen Büros wieder geöffnet. Funkklingeln sind angebracht, damit der jeweilige Ansprechpartner „gerufen“ werden kann.

Die Schalter sind an den davor aufgestellten Pavillons gut zu erkennen und werden beschildert. In den Verwaltungsgebäuden werden Besucher auch wieder an den Arbeitsplätzen empfangen. Jedoch nach wie vor nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache bei wichtigen Angelegenheiten, die nicht per E-Mail oder am Telefon zu klären sind.

Die Sammelstelle für Batterien, Stifte, Leuchtmittel, CD’s und Korken befindet sich künftig ebenfalls im Außenbereich der Containeranlage am Festplatz. Dass der Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, entspricht der „Nettiquette“ und zeigt die Wertschätzung der Gesundheit aller.

Die Öffnungszeiten der Kasse sind: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr. Das Bürgerbüro ist Montag und Dienstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch von 7.30 bis 13 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. zg

