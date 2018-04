Anzeige

Plankstadt.Ganz in Weiß und mit Kerzen in der Hand zogen gestern 24 Kinder feierlich und erwartungsfroh in die festlich geschmückte katholische Kirche St. Nikolaus ein, um gemeinsam mit ihren Familien und Freunden ihre Erstkommunion zu feiern.

Sie hatten sich schon seit mehreren Wochen auf diesen ganz besonderen Tag vorbereitet. Den Gottesdienst unter Mithilfe zahlreicher Ministranten hielt Pater Thomas Palakudiyil.

Die heilige Kommunion empfingen Felix Barth, Alessia Citrigno, Jonas Danz, Jana Eichwald, Lennard Engelhardt, Levin Erol, Sina Felkel, Paul Fleischer, Clara Galofaro, Ella Kaiser, Neele Maier, Klara von Manowski, Leni Menrad, Ferdinand Mitsch, Alessio Moinaro, Aurora Pensato, Paul Reithmann, Felix Ritter, Mathilda Schmid, Max Schomberg, Philipp Schönig, Mathilda Schuhmacher, Cedrik Seibert und Luisa Weber. grö/zg