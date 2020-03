„Gebäude hat sich für uns angeboten“

Plankstadt.Das Rathaus wird abgerissen, die Ämter sind deshalb zum Großteil in eine Containeranlage gezogen. Nicht in die Container, sondern in ein Gebäude in der Wilhelmstraße übergesiedelt sind die Mitarbeiter des Bauamts. Im Interview erzählt Bauamtsleiter Andreas Ernst, warum er und seine Kollegen nicht auch in die Container gezogen sind und wie sie sich eingelebt haben.

Warum haben Sie sich

...