Gedichte im Fenster oder am Hoftor

Plankstadt.„Egal, wie alt ich bin, ich will einen Adventskalender“, dieser witzig gemeinte Spruch ist immer wieder zum Advent in sozialen Netzwerken zu lesen. Man könnte dieses Jahr sagen: „Auch wenn Corona-Zeiten herrschen, will ich einen Adventskalender.“ Doch eines ist derzeit klar: Einen „lebendigen Adventskalender“ wie erstmals im vergangenen Jahr durchgeführt, kann es wegen der aktuellen Lage wohl dieses Jahr nicht geben.

Doch auf ein wenig Abwechslung und wärmende Worte verzichten? Julienne Matthias-Gund, Kunst- und Kulturkümmerin, hat da eine andere Idee. Sie ist auf der Suche nach Mitstreitern. „Lichtblicke im Advent“ soll die Aktion heißen – Geschichten und Anekdoten in der Weihnachtszeit. Dabei geht es darum, ein Gedicht oder eine Geschichte (ab)zuschreiben und schön im Fenster oder am Hoftor zu platzieren. Das kann man dann noch beleuchten mit Kerzen oder Lichterkette. Jeden Tag kommt ein Fenster dazu – ganz ohne eine spezifische Zeit, einfach im Laufe des Tages. Dann können Interessierte vorbeispazieren und kurz innehalten – kontaktlos und Corona-konform. zg

Info: Anmeldung per E-Mail unter Kunst.kultur.kurpfalz@web.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020