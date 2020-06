Gefragt sind Erfahrung und Motivation

Plankstadt.Die Corona-Zeit zwingt die meisten Vereine zur Pause. Auch der Musikverein musste mit seinen wöchentlichen Proben aufhören. Da tat es sicherlich gut, mal wieder für kurze Zeit zusammenzukommen, um Heinz Ochs als Ehrenmitglied und ehemaligem Vorsitzenden zu dessen 90. Geburtstag ein Ständchen zu bringen. Immerhin fünf Musiker spielten auch „Over the Rainbow“, eines von Ochs’ Lieblingsliedern – mit viel Abstand zum Balkon, wo der Jubilar glücklich zuhörte.

Aber auch darüber hinaus gibt es noch Neuigkeiten aus dem Verein, denn die Musiker sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Dirigenten für das Junge Orchester (JOP). Bisher hatte Thomas Sturm den Taktstock geschwungen, hatte diese Aufgabe aber zum Ende des Jahres aus privaten Gründen niedergelegt.

Zur harmonischen Gruppe formen

„Es gab bereits einige Probedirigate vor Corona und wir haben auch noch weitere Bewerbungen“, erklärt der Vorsitzende Albert Stieger. Wer die Aufgabe übernehmen möchte, sollte auf jeden Fall Erfahrung auf dem Gebiet mitbringen – und Motivation, ein solches gemischtes Orchester aus jungen und erfahrenen Musikern zu leiten. Dabei sollte es gelingen, die Musiker auf verschiedenem Leistungsniveau zu einer harmonischen Gruppe zu formen und das Ensemble musikalisch weiterzuentwickeln. „Gefragt ist also pädagogisches Fingerspitzengefühl“, so Stieger.

Das Junge Orchester ist im Frühjahr des vergangenen Jahres aus dem Jugendorchester hervorgegangen, blickt der Vorsitzende auf die Zeit zurück. Ziel war es, erfahrene Musiker in die Gruppe aus Jugendlichen zu integrieren. Jeder, der mitspielen möchte, hat dort die Chance. Denn die Bigband, das Aushängeschild des Musikvereins, ist bereits ziemlich groß. „Alle Instrumentalbereiche sind mittlerweile doppelt oder sogar dreifach besetzt“, erklärt Albert Stieger. Gleichzeitig möchte man mit dem Jungen Orchester den Jungen Musikern eine Perspektive geben, sich weiterzuentwickeln.

Das Junge Orchester spielt einen gemischten Stil. Das Repertoire reicht von Songs aus den Charts über den Musicalbereich bis hin zu Rock. Märsche oder Polkas sind außen vor. Bereits einige Auftritte konnte das Musikensemble absolvieren – zum Beispiel bei der italienischen Woche im vergangenen Jahr, auf dem Basar der evangelischen Gemeinde oder beim Eichenfest am Eppelheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

Auch beim vereinseigenen Musikfest in der Gänsweid hatte das Ensemble überzeugt. „Das Junge Orchester kann den Musikverein würdig vertreten“, freut sich Albert Stieger über die Gruppe.

Konstanz im „Gewöhnungsjahr“

Dabei sieht er das Jahr 2019 schon noch als „Gewöhnungsjahr“ für das Junge Orchester, in dem es vor allem darum ging, eine gewisse Konstanz zu entwickeln – durchaus eine Herausforderung. Das Ziel sei, ein stabiles Gerüst aus Musikern zu bilden, die regelmäßig die Proben besuchen. Rund 25 Mitglieder zählt das Junge Orchester momentan, die Proben finden einmal in der Woche statt – zumindest, wenn es wegen Corona wieder möglich ist. Albert Stieger setzt alle Hoffnung darauf, dass bald wieder Proben stattfinden – vielleicht mit wechselnden Musikern als kleinere Gruppe, aber immerhin. Das Musikfest musste der Verein allerdings absagen – es hätte am 27. und 28. Juni stattfinden sollen. „Wir müssen uns aber an die Schutzverordnungen und Maßgaben zur Eindämmung der Pandemie halten“, macht Stieger klar. In der zweiten Junihälfte soll es eine Vorstandssitzung geben, in der der Verein die zweite Jahreshälfte in den Blick nimmt – um sich für die Zeit nach der Zwangspause zu rüsten.

