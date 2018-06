Gegen das Regime und für die Freiheit

Peter und Irene Kunze aus Plankstadt blicken auf ihre Vergangenheit in Dres-den. Fotos aus den 1950er Jahren besitzt das Paar nicht mehr. © Troll

Plankstadt.Im Juni 1953 brodelte es in der DDR. Peter Kunze, damals 18 Jahre alt, hat den Versorgungsnotstand in seiner Heimatstadt Dresden noch genau vor Augen. „Da ging man zum Bäcker und es gab kein Brot mehr. Am nächsten Morgen ging man wieder, ganz früh, damit man irgendetwas zum Kauen bekam.“ Die Lage spitzte sich zu. Die Menschen äußerten immer häufiger ihre Unzufriedenheit, nicht nur aufgrund der

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.06.2018