Gegen Wahn zur Perfektion

Sie macht es vor: Inka Meyer trägt Parka wie im Titel ihres Programms. © Büttner

Plankstadt.Inka Meyer kommt am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Der Teufel trägt Parka“ ins Gemeindezentrum. Vieles, was wir tragen, ist untragbar, erschreckt nur die Katze und regt die Nierenfunktion des Hundes an.

Das alles wird von den Modekonzernen gestickt eingefädelt, damit sich ihre Gucci-Taschen mit unserer Kohle füllen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Chemie in den Schuhen macht uns krank, durch die Ananas-Diät sind wir ungenießbar. Aber mit dem Weizengras-Smoothie in der Hand hetzen wir weiter jedem Beauty-Trend hinterher. zg

