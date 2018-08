Gehweg ist nun mit kleinen Baken abgegrenzt

Plankstadt.Der Antoniusweg ist auf dem Abschnitt zwischen Ehehaltstraße und Waldpfad besonders eng. Bisher gab es zwei Fahrspuren für Verkehr aus beiden Richtungen. Doch auf der einen Seite wurde dort auch geparkt, so dass der Platz dafür bei Weitem nicht ausreichte.

Dazu kam der schmale und nicht abgegrenzte Fußweg. Die Anwohner bemängelten, dass bei Begegnungsverkehr eines der Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen müsse, worin sie eine Gefährdung vor allem von Schulkindern sahen.

„Zwar ist die Straße nicht wirklich stark frequentiert, aber sie ist ein Schulweg“, meinte Ordnungsamtsleiter Philip Sweeney noch im Februar, als die Anwohner zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen waren. „Wir haben die Vorschläge der Anwohner aufgenommen und dabei geschaut, was rechtlich möglich ist“, legt Sweeney dar.

Nun ist eine Lösung gefunden. Der Antoniusweg ist in diesem Abschnitt zur Einbahnstraße geworden. So dürfen Autofahrer nur aus dem Waldpfad in Richtung Ehehaltstraße hineinfahren. Zusätzlich teilen kleine Plastikbaken den Gehweg von der Fahrbahn ab und sollen so für mehr Sicherheit von Schulkindern und anderen Fußgängern sorgen.

Beim damaligen Termin mit den Anwohnern war noch eine Spielstraße im Gespräch gewesen. „Aber die wäre nur bei einem kompletten Umbau der Straße möglich gewesen. Denn dafür hätte der Gehweg auf der vom Waldpfad aus gesehen rechten Seite – der ja ein wenig erhöht liegt – entfernt werden müssen, da eine Spielstraße niveaugleich sein muss“, erklärt Ordnungsamtsleiter Philip Sweeney und fügt hinzu: „Das wäre ein zu großer finanzieller Aufwand gewesen.“

Jetzt ist ausreichend Platz

Hingegen hätte der Antoniusweg auf jeden Fall zur Einbahnstraße werden müssen, da die Fahrbahn für zwei Fahrspuren einfach zu eng ist. „Nun hat der Verkehr ausreichend Platz. Ohne den Begegnungsverkehr gibt es keine Autos mehr, die auf den Gehweg ausweichen müssen, zumal dieser mit den Baken nun auch besser gesichert ist“, freut sich Sweeney. Mehr Sicherheit für alle Fußgänger – ob Schulkind oder nicht – scheint so gegeben.

Aber abgehakt ist diese Problemstelle für das Ordnungsamt dennoch nicht ganz. Ordnungsamtsleiter Philip Sweeney verspricht, dass er und seine Mitarbeiter die Straße auch nach diesen Maßnahmen weiterhin gut im Blick behalten werden. „In Zukunft werden wir deswegen vor allen Dingen verstärkt kontrollieren, dass im Fünf-Meter-Abstand zur Kreuzung niemand am Straßenrand parkt“, kündigt er an. Denn das ist auch in Einbahnstraßen verboten und kann ein Bußgeld nach sich ziehen. grö

