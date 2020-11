Geklauter Volvo taucht in Dresden auf

Plankstadt.In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in Plankstadt zwei Autos gestohlen worden – eines ist in Dresden gefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. In der Zehntstraße wurde ein Volvo und in der Straße „Rosental“ ein Mitsubishi, beides Geländewagen, entwendet. Beide Fahrzeuge verfügten über das „Keyless-Go-System“, das der oder die Täter möglicherweise überwinden konnten. Beide Fahrzeuge hatten einen Wert von zusammen weit über 60 000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Laufe des Dienstagvormittages überprüften Beamte des Polizeipräsidiums Dresden während der Streifenfahrt in der Nähe der sächsischen Hauptstadt ein Fahrzeug, bei dem es sich, wie sich kurz darauf herausstellen sollte, um den in Plankstadt gestohlenen Volvo handelte. Der Fahrer, ein 25-jähriger Pole, der zunächst zu Fuß flüchten wollte, wurde nach kurzer Verfolgung festgenommen.

Zeugen werden gesucht

Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu beiden Taten geben können, denen aber auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44, oder dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. pol

