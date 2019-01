Geld für Sozialprojekte, Süßes für Sammler

PLANKSTADT.In den vergangenen Tagen waren wieder in allen Straßen die Sternsinger unterwegs. Sie bringen nicht nur den Segen fürs neue Jahr ins Haus, sondern auch Freude mit ihren Worten und den Liedern, die sie singen. Im Caritas Altenzentrum (CAZ) ist es seit Jahren guter Brauch, die jungen Leute rund um den Dreikönigstag willkommen zu heißen.

Auf allen drei Stockwerken waren Bewohner in den Gemeinschaftsbereichen zusammengekommen und erwarteten die Könige und Sternträger. Helena, Johanna, Felix, Philip, Paul und Ludwig waren mit ihren Begleitern Jonas Kolb und Pascal Kneller schon seit dem Morgen unterwegs, das CAZ noch nicht die letzte Station am vergangenen Samstag. Schnell formierten sie sich und sangen davon, dass sie den Segen bringen.

Kinder mit Behinderung im Fokus

Im locker gesprochenen Reim erklärten sie, dass sie als Kinder für Kinder unterwegs sind und sammeln: „Es gibt so viele Kinder, denen es nicht so geht wie uns“, lauteten ihre Bitte und das Resümee aus der Vorbereitungszeit. Mit über 50 weiteren Kindern gab es im Dezember ein Treffen, bei dem das Leitwort zur 61. Dreikönigssingaktion bekanntgegeben und erklärt wurde: „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit.“ Im Zentrum der Spendenaktion stehen Kinder mit Behinderung und die Schwierigkeiten, die sie haben, ihr Leben zu meistern.

Im Altenzentrum der Caritas gab es gleich dreimal Applaus für die Gruppe, denn hier wurde auf jedem Stockwerk gesungen und gesprochen. Dann war der Segen dran, der mit geweihter Kreide oder einem Aufkleber vom Besuch der Sternsinger zeugt und das Haus sowie seine Bewohner über das ganze neue Jahr schützen soll. Hauswirtschafterin Jasmin Hintzen erfreute die fleißigen Kinder mit Süßem, in die Spendenbox gab es zudem einen Beitrag. Insgesamt waren acht Ministrantengruppen und vier Gruppen Pfadfinder unterwegs. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.01.2019