Gemeinde feiert mit den Senioren

Plankstadt.Für viele Senioren gehört die Weihnachtsfeier zur Tradition. Am Donnerstag, 12. Dezember, sind wieder alle Plankstadter ab dem 70. Lebensjahr eingeladen. Die Feier findet ab 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Das Programm gestalten die Kinder der Humboldt-Grundschule, unter der Leitung von Jutta Schnorbach und Rektorin Annett Mellentin mit. Joachim Weiss sitzt wieder am Flügel.

Die Gemeinde richtet einen Busverkehr ein: Die Route führt von der Bahnstraße (ehemaliger Bahnhof) über die Haltestelle Rathaus, die Station gegenüber dem CAZ, der Schubertstraße (Bäckerei Utz) und den Vogelpark, sowie die Grenzhöfer Straße/Im Grund. Die Busse fahren ab 13 Uhr – letzte Hinfahrt um 14.15 Uhr. Rückfahrten werden ab 17 Uhr angeboten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.12.2019