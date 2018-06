Anzeige

Plankstadt.Der Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim umfasst den baulichen Entwicklungsrahmen für das gesamte Verbandsgebiet. Er gehört zu den Pflichtaufgaben der kommunalen Bauleitplanung und wird für die 18 Verbandsmitglieder in einem gemeinsamen Planwerk erstellt. Der Gemeinderat war aufgefordert, dem Vorentwurf zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans zuzustimmen. Der Entwurf berücksichtigt den Beschluss des Gemeinderats von 2017, wonach auf Basis einer Bürgerbefragung die Sportplätze am bisherigen Standort erhalten werden sollen. Nach dem neuen Entwurf verfügt Plankstadt insgesamt über 11,3 Hektar an Wohnbaufläche. Die gewerblichen Bauflächen umfassen zwölf Hektar.

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan wurde 2006 beschlossen. Bei der aktuellen Fortschreibung geht es insbesondere um die Frage, in welcher Weise die Konversionsflächen für die zukünftige Siedlungsentwicklung genutzt werden und welche Auswirkungen dies auf das gemeinsame Entwicklungskonzept für das gesamte Verbandsgebiet hat.

Die Bevölkerung und die Nachfrage nach Wohnungen wachsen derzei kontinuierlich. Die Mitglieder des Nachbarschaftsverbandes erhalten daher das Angebot, auch zukünftig Baugebiete zu entwickeln.