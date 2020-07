Gemeinde heizt der Kirche ein

Plankstadt.Zwar ist es derzeit noch sommerlich warm, doch spätestens wenn der Winter Einzug hält, käme auf den Evangelischen Kindergarten ein großes Problem zu: Der Heizkessel im Keller der Einrichtung ist nämlich defekt. Das Gerät ist über 30 Jahre alt, eine Instandsetzung damit alles andere als rentabel. Mit einstimmigem Votum des Bauausschusses soll der Kindergarten in der Folge an die benachbarte Schwimm- und Sporthalle der Friedrichschule angeschlossen und mit Nahwärme versorgt werden.

Zustimmen muss dem als Träger der Einrichtung nur noch der Kirchengemeinderat. Das Bauamt hat die Möglichkeit dieser Einbindung bereits geprüft und für gut befunden, wie Amtsleiter Andreas Ernst in der Sitzung erläuterte: „Diese Lösung ist nicht nur praktisch, sondern auch wirtschaftlich“, sagte er. Mit gutem Grund, denn das Dach und die Wände des Kindergartens wurden vor nicht allzu langer Zeit saniert, der Heizbedarf ist gering. Die Nahwärmeleitung spannt sich über einen Weg von rund 15 Metern. Im Schwimmbad muss ein Anschluss an diese Querung auf der nördlichen Seite gelegt werden. Im Kindergarten werden zugleich der alte Kessel entfernt und die neue Anbindung an die Heizungsverteilung hergestellt.

Die Kosten dafür schätzt die Verwaltung auf rund 20 000 Euro – weitere 10 000 Euro kommen für die Tief- und Rohbauarbeiten hinzu. Würde man nicht auf die dezentrale Versorgung per Nahwärme setzen, sondern eine neue Gasheizung im Kindergarten installieren, wären die Kosten in etwa gleich; auf längere Zeit gesehen sogar höher, wie Bauamtsleiter Andreas Ernst erklärte. Er schätze die Kosten für eine neue Heizung auf 20 bis 25 000 Euro, zuzüglich wiederkehrender Wartungskosten und nötiger Maßnahmen nach dem neuen „Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz“.

Gerhard Waldecker (Plankstadter Liste) erkundigte sich nach der Kostenbeteiligung der Gemeinde – denn Träger der Einrichtung ist ja eigentlich die Kirche. Bürgermeister Drescher erklärte, die Kosten ganz tragen zu wollen. Ernst erläuterte die Möglichkeit, die Heizenergie wiederum an die Kirche zu verkaufen, bis sich die Investition amortisiert hat – „dabei geht es uns aber natürlich nicht darum, Gewinn zu machen“, ergänzte Drescher.

Zugangstür steht bereits

Während sich das Gemeindezentrum, in dem auch der Bauausschuss tagt, schon seit Längerem sichtlich im Veränderungszustand befindet, gab das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einem weiteren Gewerk den Zuschlag: Die ebenfalls im Gemeindezentrum angesiedelte Bücherei bekommt ihren zweiten Flucht- und Rettungsweg. Der Mauerdurchbruch und die neue Tür sind bereits abgeschlossen (wir berichteten) – bei der Ausschreibung für die eigentliche Fluchttreppe konnte im ersten Anlauf allerdings kein Schlosser gefunden werden. Der Auftrag ging nun für rund 60 000 Euro an die Firma Giese Metallbau aus Brühl.

Eine Investition tätigte auch den Verwaltungs- und Finanzausschuss: Für rund 76 000 Euro beauftragte er die Firma APR aus Dietzenbach mit der Bereitstellung einer neuen Server- und Backupanlage für das Rathaus. Nach fünf Jahren Betrieb ist die derzeitige Anlage technisch überholt und hatte in der Vergangenheit mehrmals für Störungen gesorgt.

