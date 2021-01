Gemeindearchiv Plankstadt zieht um

Plankstadt.Derzeit zieht das Gemeindearchiv um – von den bisher genutzten Räumen im alten evangelischen Pfarrhaus in der Schwetzinger Straße 37 in das ehemalige Sparkassengebäude. Doch warum benötigt eine Gemeinde überhaupt ein Archiv und was ist darin untergebracht? Grundsätzlich könnte man das Archiv als Gedächtnis einer Gemeinde bezeichnen. Dort ist alles versammelt, was auf Dauer aufbewahrt werden

...