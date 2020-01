Gemeinsam das Jahr begrüßen

Plankstadt.Zum Neujahrsempfang lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 19. Januar, um 11.15 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst (der um 10 Uhr beginnt), ins evangelische Gemeindehaus ein. In Rückschau auf das Jahr 2019 und Ausblick auf das Jahr 2020 werden die Verantwortlichen über die Arbeit in der Kirchengemeinde informieren. Wie immer gibt es ein besonderes musikalisches Programm, so die Ankündigung. Beim anschließenden kleinen Buffet wird Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche sein und die Besucher können mit den neu gewählten Kirchengemeinderäten anstoßen. Alle Interessierten sind eingeladen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.01.2020