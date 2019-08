Gemeinsam mit Schuhkarton basteln

Plankstadt.In den Sommerferien besteht jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, für die Aktion „Heiß auf Lesen“ zu basteln. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, eine Kreativaufgabe für die Aktion zu machen, dürfen dafür jeden Mittwoch in die Bücherei kommen und in der Gruppe mit anderen Kindern an ihrer Schuhkartonszene zum Thema Dschungel basteln.

Inspirieren lassen können sich die Kinder von Büchern über Tiere und Pflanzen des Dschungels, die in der Bücherei bereitstehen. Bastelmaterialien liegen ebenfalls bereit. Es können auch eigene Materialien mitgebracht werden. Bitte unbedingt einen leeren Schuhkarton mitbringen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.08.2019