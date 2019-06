Plankstadt.Die evangelische Kirchengemeinde hat ein spannendes neues Angebot im Programm. Es nennt sich „2gether@6 – Kirche anders erleben“ und ist ein spezieller Abendgottesdienst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Beginnen wollen die Teilnehmer gemeinsam mit dem Gottesdienst „2gether@6“ am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr im Gemeindehaus (weitere Termine sind in Planung). Nach dem gemeinsamen Essen werden in der Kirche erst einmal neuere Lieder mit Band gesungen. Danach gibt es drei Gruppen, die sich einem Thema auf unterschiedliche und ganz besondere Weise nähern.

Billard oder Tischkicker

Im Anschluss steht das Gemeindehaus zum offenen Ende bereit; ob Gespräche, Spielen, Billard oder Tischkicker, alles was das Herz begehrt, steht zur Verfügung. So ist der Titel für diese neue Form des Abendgottesdienstes zustandegekommen: Gemeinsam um sechs (Uhr), oder eben auf Englisch: Together at six.

„Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, 2gether@6 im Gemeindehaus der evangelischen Kirche zu erleben“, so lädt das aktuell zehnköpfige Organisationsteam zu dieser Veranstaltung ohne Eintritt ein, freut sich aber auch über Interessierte, die die nächsten Male mitgestalten möchten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.06.2019