Anzeige

Plankstadt.Die Sonntags-Wandergruppe des Gesundheitssportvereins (GSV) trifft sich in den Sommermonaten bereits um 9 Uhr, um für rund eine Stunde auf befestigten Wegen über die Felder beim Jungholz zu wandern. Zum Wandern eingeladen sind alle, unabhängig von der Mitgliedschaft im GSV, besonders auch Familien mit Kindern. Treffpunkt ist in der Nähe der Grillhütte an der Kreuzung Am Festplatz/Im Grund um 9 Uhr.

Neue Teilnehmer können bei der Diabetiker-Sportgruppe, die sich dienstags um 10 Uhr im Gymnastikraum der Mehrzweckhalle trifft, aufgenommen werden. Sport für Diabetiker senkt nicht nur die Blutzuckerwerte, sondern hat auch einen günstigen Einfluss auf die Blutfette und den Blutdruck, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Zertifizierte Übungsleiterinnen

Auch bei der neuen Orthopädie-Sportgruppe, die samstags um 10 Uhr im Gymnastikraum der Mehrzweckhalle stattfindet, sind noch Plätze frei. Dieses Angebot richtet sich an Personen mit Rückenschmerzen, Gelenkproblemen, Haltungsschäden und dergleichen. Diabetiker- und Orthopädie-Sport sind Reha-Sportgruppen, die von zertifizierten Übungsleiterinnen betreut und vom Arzt verordnet werden können. Interessierte können zu einer Probestunde vorbeikommen. Weitere Infos gibt es unter www.gsv-plankstadt.de oder unter Telefon 06202/92 49 30. zg