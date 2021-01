Gemeinsame Christbaumaktion

Plankstadt.Die 51. CDU-Christbaumaktion findet am Samstag, 16. Januar, in Zusammenarbeit mit Gemeindemitarbeitern statt. Die CDU-Mitglieder lenken die Transportfahrzeuge, die Mitarbeiter der Gemeinde sammeln die Tannenbäume ein. Die abgeschmückten Tannenbäume werden am Sammel-Samstag ab 9 Uhr gegen eine Spende abgeholt. Auch dieses Jahr wird mit den Spendengeldern die lokale Kinder- und Jugendarbeit in Plankstadt unterstützt.

Bitte beachten: Es werden keinerlei Bargeldspenden angenommen und es darf kein Kontakt zu den Sammlern aufgenommen werden. Spenden bitte auf das Konto der CDU Plankstadt: DE42 6725 0020 0022 5018 95 mit dem Betreff „Christbaumaktion“ überweisen.

Unter den geltenden Corona-Auflagen hat das Ordnungsamt der Gemeinde ein spezielles Hygienekonzept für die Sammlung erstellt. Aus diesem Grund ist es leider nicht möglich, freiwillige Helfer einzubinden. Der Dank der CDU geht an alle Helfer und Spender, die diese Aktion unterstützen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.01.2021