Plankstadt.Ein Zeuge meldete am Samstagmorgen mehrere beschädigte Autos bei der Polizei. In der vorangegangenen Nacht hatten Unbekannte offenbar zahlreiche geparkte Autos beschädigt, indem unter anderem die Außenspiegel abgetreten worden waren. Bei einer Nachschau durch Beamte des Polizeireviers Schwetzingen konnten in der Leopoldstraße, in der Gutenbergstraße sowie in der Straße „Im Altrott“ insgesamt 21 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019