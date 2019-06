Geprägt von der Erhabenheit der Natur

Plankstadt.Das Kulturforum lädt zu einer neuen, jedoch kurzen Ausstellung in den Wasserturm ein. Unter dem Titel „Wasserthemen“ zeigt die Künstlerin Claudia Koopmann aus Hamburg realitätsnahe Malerei, die aufgrund seiner Bedeutung als Grundbedingung allen Lebens – direkt oder im weitesten Sinne – einen Bezug zum Wasser haben. Eröffnet wird die Werkschau mit besonderem Bezug zum Ausstellungsort am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr.

Wie es in der Ankündigung heißt, stehe der Wasserturm heute für eine lebendige Kultur in der Gemeinde. Aber das war nicht immer so: Wie sich das Wasser in der Symbolik der Bilder Koopmanns immer in Bewegung befindet, fließt, lebendig ist, gedeihen lässt und etwas Neues hervorbringt, habe sich auch die Geschichte des Wasserturms weiterentwickelt. Mit dem Ende der Eigenversorgung der Plankstadter 1981 – damals wurde eine Grundwasserverseuchung festgestellt – ist ihm als Ausstellungsort eine andere bedeutende Nutzung erwachsen.

„Die Parallele dieser Historie zu meiner eigenen Geschichte war für mich richtig überraschend“, sagt Claudia Koopmann. „Es freut mich sehr, dass ich in dem besonders eleganten Wahrzeichen Plankstadts ausstellen kann. Auch bin ich dankbar dafür, dass die Plankstadter und meine Ansprechpartnerin Julienne Matthias-Gund bei den Vorbereitungen und Organisation ausgesprochen entgegenkommend und hilfsbereit waren“, erklärt sie.

Koopmann wuchs am Waldrand, in der Nähe eines Baches am Niederrhein auf. Die Erhabenheit der Natur prägte sie als Kind. Aber auch die bedrohliche Nähe einer Mülldeponie, die zur Grundwasserverseuchung führte und ihre Familie zum Umzug zwang, beeinflusste schon früh ihre künstlerische Sensibilität. Fleiß, Wille und Neugier sind ihre besten Werkzeuge für die Malerei und mit wachem Blick wählt sie ihre Motive aus. Die zugleich nachdenklichen und träumerischen Welten, die Schönheit und Fragilität des Lebens und das Wasser finden in ihren Werken Ausdruck. zg

