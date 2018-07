Anzeige

Plankstadt.Bereits im letzten Jahr hatte der Gemeinderat die Grenzen des Schulbezirks angepasst. Jetzt wurde noch einmal eine Korrektur vorgenommen, weil durch die Einführung der Ganztagsschule die Humboldt-Grundschule mehrere Schulanfänger aus dem Bezirk der Friedrichschule erhalten hat.

Der Gemeinderat möchte eine ausgewogene Verteilung der Schülerzahlen, eine Mindestschülerzahl von rund 180 Kindern an beiden Schulen, kurze Schulwege und möglichst kleine Klassenstärken. Ziel der Verwaltung ist es, eine längerfristige Lösung mit einer Prognose bis 2024 zu erarbeiten, um Planungssicherheit für die Eltern zu erreichen. In die Neubaugebiete Antonius-Quartier und Kantstraße-Nord dürften Familien mit Kindern zuziehen. Beide Gebiete liegen im Bezirk der Humboldt-Grundschule. Die neue Verteilung helfe auch, die Kooperation mit den Kindergärten verlässlicher planen zu können, heißt es in der Erläuterung. Ein jährlicher Wechsel der Schulbezirksgrenzen erschwere die Zusammenarbeit von Eltern, Kindergärten und Schulen.

Bei der Vorberatung im Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales waren die Schulleiter anwesend gewesen. Bei der Änderung der Schulbezirke gilt zeitlich eine Ausnahme: Der Waldpfad wird erst mit der Bezugsfertigkeit in einem der beiden Neubaugebiete dem Bezirk Friedrichschule zugeordnet. Der Beschlussvorschlag ging einstimmig durch.