Gesangsduo Lösch stimmt aufs Fest ein

Plankstadt.Festlich geschmückt war der Gemeinschaftsraum des Caritas-Altenzentrums in der Luisenstraße und der Christbaum erstrahlte in heimeligem Glanz. Die Betreuer Christine Straub, Boris Buse und Gabriele Wieden hatten für die Bewohner eine festliche Atmosphäre gezaubert. Bürgermeister Nils Drescher freute sich über den schön dekorierten Raum und betonte, wie sehr sich die Gemeinde derzeit bemühe, um das Wohnen hier so angenehm wie möglich zu machen.

Auch Heimleiterin Martha Trautwein sprach von den zahlreichen Bemühungen, um nach dem Ruhestand von Schwester Bernadette Müller im Mai die schmerzliche Lücke für die Bewohner wieder zu schließen. Ulrich Kobelke ergriff für die Hausgemeinschaft das Wort und lobte die Bemühungen von Gemeindeverwaltung und Caritas. Er verwies auf kleinere Probleme wie den Ausfall des Aufzugs, der für die Bewohner, die keine Treppen mehr benutzen können, problematisch ist.

Kobelke dankte für die Verschönerungsmaßnahmen, die durchgeführt wurden und andere, die im kommenden Jahr noch anstehen. Die im Gemeinschaftsraum eingebaute Klimaanlage beispielsweise werde sicher in den heißer werdenden Sommern gerade im Dachgeschoss für angenehme Aufenthalte sorgen. Er freute sich, dass die Verwaltung das Aufzugsproblem derzeit ernsthaft angeht und sicher eine gute Lösung finden wird.

Nach Kaffee und Kuchen war die Stunde des Gesangsduos Monika und Horst Lösch gekommen. Mit besinnlichen Weisen stimmten sie auf Advent und Weihnachten ein, wobei bei ihnen die anheimelnden Melodien der Bergweihnacht immer im Fokus des Auftritts stehen.

Nach diesem musikalischen Beitrag, der mit großem Beifall bedacht wurde, gab es aus der Küche des Caritas-Altenzentrums Würstchen mit hausgemachtem Kartoffelsalat. uk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019