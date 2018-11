Geschichten um „O-stern“

Michael Trischan bietet weihnachtliche Geschichten vom Feinsten. © Thiele

Plankstadt.Um die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen oder zu verkürzen, bietet die Veranstaltung „Bald ist schon wieder O-stern!!!“ am Mittwoch, 5. Dezember, 20 Uhr, im Gemeindezentrum eine heiter-besinnliche Lesung, angereichert mit weihnachtlicher, verjazzter Musik.

Kurzgeschichten von Hanns Dieter Hüsch, Mark Spörrle, Dieter Kürten, Robert Gernhardt und anderen kommen zu Gehör. Michael Trischan, bekannt als „Hans Peter Brenner“ aus der Fernsehserie „In aller Freundschaft“, präsentiert die Geschichten in musikalischer Begleitung am Flügel. Einlass ab 19.30 Uhr, Eintritt 16, ermäßigt 14, an der Abendkasse 18/16 Euro. Tickets gibt es in der Bücherei, Telefon 06202/20 06 58. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018