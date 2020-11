Geschmückte Fenster verbreiten Stimmung

Plankstadt.Im vergangenen Jahr gab es zum ersten Mal einen lebendigen Adventskalender. Das ist wegen Corona so nicht möglich. Doch es gibt Ersatz. „Lichtblicke im Advent“ heißt die Aktion, die auch mit Corona funktioniert. Die Idee dahinter: Privatleute schmücken an bestimmten Tagen ihr Hoftor oder ihr Fenster und hängen ein Gedicht oder einen kleinen Text aus.

Spaziergänger können sich das dann durchlesen und die Besinnlichkeit auf sich wirken lassen. Die Gedichte bleiben bis Weihnachten hängen. Nach und nach wird Plankstadt auf diese Weise mit immer mehr Lichtblicken gefüllt.

Regeln beachten

Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass natürlich die Lockdown-Regeln im öffentlichen Raum gelten. Das heißt, es dürfen sich maximal zwei Haushalte, auf keinen Fall aber mehr als fünf Personen treffen. Wenn also bereits jemand vor dem Fenster steht, um sich den kleinen schriftlichen Impuls durchzulesen, dann muss man kurz warten. Denn die Aktion soll für niemanden zum Infektionsrisiko werden.

Ansonsten hoffen die Teilnehmer, dass die Aktion ein klein wenig Weihnachtsstimmung in die Gemeinde zaubert und einige Spaziergänger sich an den Texten erfreuen. So ein wenig frische Luft ist ja auch gut für das Immunsystem. grö

