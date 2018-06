Anzeige

Jubiläum als Thema

Alle waren restlos begeistert und lange saß man noch in gemütlicher Runde bei anregenden Gesprächen zusammen – und natürlich warfen bei den angeregten Gesprächen die Kommunalwahlen 2019 zumindest thematisch ihre Schatten voraus; aber auch die anstehenden kommunalen Projekte gehörten ebenso mit zum Gesprächsstoff wie die Jubiläumsfeierlichkeiten im Jahr 2021. Alles in allem eine gelungene Abwechslung in angenehmer Atmosphäre – davon konnte sich auch Bürgermeister Nils Drescher mit Familie und sein Vorgänger Jürgen Schmitt mit Gattin Claudia überzeugen, die bei der PlaLi immer willkommen sind. PlaLi-Vorsitzende Ulrike Breitenbücher richtete Dankesworte an die ganze Familie Hallwachs, aber auch an Fredi und Sonja Engelhardt und für viele hatte sie noch passende Sinnsprüche dabei, die sie den Auserwählten mit auf den Weg gab. Der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Kobelke gratulierte Norbert Eberwein zum Namenstag, eine Neuigkeit für Norbert, der davon gar keine Kenntnis hatte. uk

