So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Hallo Kinder! Ich genieße es jeden morgen, wenn ich nach dem Aufstehen in den Wald schaue und die Bäume und Pflanzen – gerade jetzt im Frühling – in ihrer vollen Pracht erlebe. Die Blüten locken fleißige Bienen und Hummeln an und in den hohen Baumkronen zwitschern munter die Vögel. Es könnte alles so fantastisch sein, würde die Idylle nicht immer wieder von achtlos weggeworfenem Müll gestört. Am schlimmsten sind Plastiktüten oder Verpackungsmüll aus Kunststoff. Denn die brauchen hunderte Jahre, bis sie sich zersetzt haben. Und auch dann haben sie sich nicht aufgelöst, sondern nur in kleine Teilchen, Mikroplastik genannt, zerrieben, die jeder mit der Nahrung wieder aufnimmt. Gesund ist das bestimmt nicht. Deshalb ist es wichtig, beim Spaziergang nichts auf den Boden zu werfen, sondern den Müll bis zum nächsten Abfalleimer zu tragen. Alle im Wald werden euch das danken.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.04.2019