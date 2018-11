„Gewichtung für Behinderung und Kinder sollte gleich sein“

Plankstadt.Die Gemeinderatsfraktion der Grünen Liste (GLP) hält die Vergaberichtlinien für die Grundstücke des Neubaugebiets Antoniusquartier nicht vollständig durchdacht, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Gemeinderat hatte die Richtlinien in seiner letzten Sitzung beschlossen (wir berichteten).

Die Fraktion der Grünen Liste setzt sich schon länger für das Neubaugebiet Antoniusquartier ein (früher Bebauung Westende) und war sehr zufrieden, dass nach Jahren auch endlich eine Mehrheit im Gemeinderat zustande kam, schreibt Thomas Burger in seiner Mitteilung.

Daraufhin wurde in vielen Sondersitzungen darüber diskutiert, wie die Richtlinien für die Vergabe der Baugrundstücke und das Auswahlverfahren bei Investoren für die Geschosswohnungsbauten aussehen könnten. Es wurde viel über bezahlbaren Wohnraum gesprochen und wie soziale Aspekte mit einbezogen werden können. „Als es aber darum ging, die Punkte festzuschreiben, wurde es durchweg schwierig. Scheinbar versteht dabei jeder etwas anderes darunter“, erinnert sich Burger für die Grüne Liste.

Viele Punkte berücksichtigt

„Für uns waren aber folgende Kriterien immens wichtig: Wohnraum für Mehrgenerationen, bezahlbarer Wohnraum, behindertengerechtes Wohnen, Wohnraum für Senioren, Unterstützung von Alleinerziehenden sowie Wohnraum für in Plankstadt Beschäftigte“, heißt es in der Mitteilung weiter. Viele Punkte davon seien in den Vergaberichtlinien berücksichtigt worden, dennoch hätten die Mitglieder der Grünen Liste die Kriterien gerne anders gewichtet.

Bei den sozialen Kriterien stehen die Kinder im Vordergrund und werden mit bis zu 100 Punkten gewichtet, während Behinderung und Pflegebedürftigkeit mit nur maximal 60 Punkten berücksichtigt werden. Wenn man generationenübergreifendes Wohnen fördern beziehungsweise die Pflege daheim unterstützen möchte, dann müsste die Gewichtung für beide Bereiche gleich sein. Und was hilft es, wenn in der Präambel der Vergaberichtlinien steht: „Die Gemeinde fördert generationenübergreifendes Wohnen“, wenn dann Pflegebedürftigkeit und Kinder nicht gleichermaßen gefördert werden, fragt sich Thomas Burger.

Auch bei den ortsbezogenen Kriterien wird der Hauptwohnsitz in Plankstadt doppelt so hoch gewichtet wie die Arbeitsstelle in Plankstadt – schon um kürzere Arbeitswege zu fördern, Autoverkehr zu vermeiden und dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen, müsste diese Gewichtung genau andersherum sein, findet die Grüne Liste.

Vernünftige Vergrößerung

Das Gewerbegebiet in Plankstadt wurde und wird stark vergrößert, um höhere Gewerbesteuereinnahmen zu erhalten und damit den Gemeindehaushalt auf stabilere Beine zu stellen. Das ist auch vernünftig. Doch nach Ansicht der Grünen Liste sollten Personen, die in der Gemeinde eine Arbeitsstelle nachweisen können auch in Plankstadt wohnen können.

„Aus diesen Gründen sind wir zwar für das Neubaugebiet Antoniusquartier, mussten aber die Vergaberichtlinien ablehnen“, macht Thomas Burger abschließend noch einmal deutlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018