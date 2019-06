Gospel und Spirituals erklingen

Plankstadt.„Joyful voices“ ist der Titel und das Motto des Konzertes, das der Gospelchor Schwetzingen mit Band am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus gibt. Es erklingen bekannte Gospel und Spirituals, beispielsweise „It’s me“, „Deep river“, By an’ by“, „Shackles“ und „Get together“, aber auch neue Songs wie „When the trumpets sound“, „Time to celebrate“, „Have you seen Him“ und eben „Joyful voices“.

Neu sind ein Kyrie und Gloria aus einer Latin-Jazz-Messe, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum Schluss gibt es das Medley „Glad to be in the service“ aus der Feder von Tore W. Aas, dem Leiter des „Oslo Gospel Choirs“. Aas schrieb dieses Stück, in dem sieben Songs miteinander verknüpft werden, für das Musical „Amazing grace“. Also – gute Stimmung ist garantiert. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. zg

