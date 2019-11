Gospels, Weisen und Abendlieder

Plankstadt.Unter dem Titel „Lichter der Weihnacht“ gibt der MGV Sängerbund-Liedertafel am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr ein Adventskonzert in der katholischen Kirche Sankt Nikolaus. Angepasst an die Jahreszeit erklingen geistliche Abendlieder und zur Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit Gospels, Spirituals und adventliche Weisen.

Mitwirkende sind der Männerchor des MGV, der Frauenchor „Plank-Ton“ und ein Posaunenquartett unter der Leitung von Alois Willing. Programme sind im Vorverkauf beim Blumengeschäft „Die Blume“ und in der Gaststätte „Die Wärtschaft“ sowie an der Abendkasse zum Preis von 12 Euro erhältlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.11.2019