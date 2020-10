„Gott möge uns Hoffnung spenden in diesem Sturm“

Plankstadt.Nach der Eucharistiefeier zum Rosenkranzfest, die gemeinsam mit Pfarrer Uwe Lüttinger und der KFD gestaltet wurde, traf sich die Frauengemeinschaft zu ihrer Mitgliederversammlung im Pfarrsaal. Cordula Just vom Vorstandsteam begrüßte die Anwesenden zur Versammlung, zu der sich diesmal nicht viele Mitglieder eingefunden hatten. Auch Pfarrer Uwe Lüttinger begrüßte die Frauen in kleiner Runde mit den Worten „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ und verabschiedete sich.

Das Wort übernahm dann der Präses Pfarrer Reinhold Lovasz und sprach von der Hoffnung, die wir alle brauchen nach den vielen negativen Nachrichten – denn alle seien wir geprüft und mussten vieles aufgeben. Wir sollten alle Hoffnung haben, Gottvertrauen, Zusammenhalt zeigen und Mut zusprechen. Genau so, wie es die KFD in ihrer Gemeinschaft praktiziert. Mit den Worten „Gott möge uns Hoffnung schenken in diesem Sturm“ schloss der Pfarrer .

Die Schriftführerin Manuela Engelhardt verlas ihren Bericht, in dem es für den Zeitraum von April 2019 bis März 2020 unzählige Aktivitäten zu verzeichnen gab, bis nach Mitte März 2020 alle Veranstaltungen durch die Corona-bedingten Verbote und Beschränkungen abgesagt werden mussten.

20 Jahre Arbeit im Vorstand

Nachdem die Hauptkassiererin Cordula Just ihren Bericht vorgelegt hatte, bescheinigten ihr die Kassenprüferinnen Margot Hernandez und Ursula Schwarz eine vorbildliche Buchführung und sie wurde entlastet. Anschließend blickte Monika Gaa auf die kommenden Monate und gab bekannt, dass sowohl das Frauenfrühstück als auch die Fasnachtssitzung für das kommende Jahr abgesagt wurden. Vielleicht kann im Dezember eine Adventsfeier stattfinden, dazu muss aber die weitere Entwicklung abgewartet werden. Bei den Ehrungen wurden für 20 Jahre Arbeit im Vorstand Anneliese Früh, Erika Gaa, Resi Kolb und Anne Schmich ausgezeichnet, ebenso wie Pfarrer Lovasz für 15 Jahre Unterstützung als Präses. Nach einem Gebet und dem Abschlusslied „Steh auf und geh“ endete die Versammlung mit dem Segen. me/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020