Gott nimmt uns an – so wie wir sind

Plankstadt. Premiere in der evangelischen Gemeinde. Zum ersten Mal durften Besucher verkleidet in den Gottesdienst kommen. Diese Einladung nahmen Christen aller Generationen an und so saßen kleine Leoparden, Matrosen, Elfen und „uffgebrezelte“ Frauen mit schicken Hütchen in den Reihen – Pfarrerin Christiane Banse zeigte sich erfreut.

„Das erste Mal“ erlebten auch zwei frisch gewählte Kirchenälteste: Claudia Schrapel begrüßten die Besucher und Christina Laubscher übernahm die Ankündigungen. Für Gesche Kruse dagegen, eine Pfarrerin im Ruhestand, war es Routine: Sie hält öfter Mundartpredigten – die in Plankstadt hatte sie unter das Motto „Newer de Kapp“ gestellt. Nach dem Choralvorspiel durch Organistin Barbara Wipfler verwies Pfarrerin Banse darauf, dass an Fasnacht manches „auf den Kopf gestellt wird“. Auch im Alltag gerieten manche aus der Spur, seien eben „newer de Kapp“. Sie lud ein, das Leben zu feiern – im Vertrauen darauf, dass Gott uns annimmt, egal wie wir aussehen und wie wir sind.

Dann übergab sie das Wort an die gebürtige Schleswig-Holsteinerin Gesche Kruse. Sie verwandelte sich in Maria Magdalena und erzählte einfühlsam die Geschichte der Begleiterin Jesu. „Ich war so krank im Kopp, ganz newer de Kapp . . .“ Ausgrenzung, Spott habe sie erfahren und sogar eingesperrt sei sie gewesen bis zu ihrer Begegnung mit Jesus. Gebannt hört das Publikum zu und hat sichtlich Spaß.

Anschaulich schildert die Mundartkennerin nun die Erfahrung mit Jesus und versetzt die Zuhörer in Magdalenas missliche Gefühlslage. „Mir is ganz dormlisch worre und ich heb gegroint.“ Sie schließt sich der Gruppe um Jesus an: „War des schää und endlisch hab ich eener g’funne, der mich versteht. Mir hawwe a gezerft, wer der Gröschte is. Awwer des hawwe mir doch gar net needisch.“ Der Aufruf, Toleranz und Mut zu haben, zu sich selbst zu stehen und das Leben zu feiern, als die, die wir sind, kommt an.

Kräftiger Applaus

Ein kräftiger Applaus und eine heitere Stimmung unter den Kirchenbesuchern zeugte davon, dass diese Premiere gelungen war. Die Gottesdienstbesucher durften sich in Mundart üben und sangen noch fünf Strophen mit christlichem Textinhalt, die Pfarrerin Kruse in Mundart übertragen hatte.

Das Konzept von Christiane Banse war aufgegangen, innerhalb des Gerüsts aus Tradition und Ritualen die Menschen mitzunehmen und einen Gottesdienst mal anders zu gestalten. Im Gespräch bezog sie sich auf Jesus, der sich für die Menschen interessierte. Sie stelle sich die Frage, wie die Kirche mit dem Thema „Fasching“ orts- und menschenbezogen heute umgehen könne. „Gott will uns nahe kommen, egal wie wir sind“, waren dann die Worte im abschließenden Segenslied.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020