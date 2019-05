Gottes Geist lässt die Flamme lodern

Plankstadt.Mit der Konfirmation werden Jugendliche zu vollwertigen Gemeindemitgliedern. In der evangelischen Kirche wurden am Sonntag elf junge Männer und Frauen eingesegnet. Der Bibelvers, unter dessen Motto die Konfirmation stand, lautete: „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“.

Den Gottesdienst hielt Pfarrerin Christiane Banse unter Mitwirkung von Jonathan Schumann, der Gemeindediakon, der die Konfirmanden das ganze Jahr hauptsächlich begleitet hat. Auch die Konfi-Teamer, die Kirchenältesten und neben der Organistin der Kirchenchor sorgten dafür, dass der Gottesdienst abwechslungsreich und festlich wurde.

Moderne Impulse

In der Dialog-Predigt, die von Jonathan Schumann und Christiane Banse gehalten wurde, stand die Frage im Mittelpunkt, was bei den Konfirmanden und den anderen Gottesdienstbesuchern die „Flamme aufrechterhält“ und wie Gottes Kraft, oder eben auch Gottes Geist, dabei unterstützen kann. Die Flamme war dabei eine Anspielung an das soziale Netzwerk Snapchat, denn sie ist das Symbol dafür.

Konfirmiert wurden Emely Luisa Glanert, Laura Gräf, Mia Huffstadt, Maurice Rieger, Alexander Schleiger, David Schmeckenbecher, Julius Isaiah Schrapel, Juliane Leonie Stecker, Sara Weber, Marlon Wessel und Sarah Wolff, die sich mit ihrer Konfirmation am Sonntag erneut zu Gott und der evangelischen Kirche bekannten , zg/grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.05.2019