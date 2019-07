Gottesdienst im Altenzentrum

Plankstadt.Ab August gibt es ein neues Gottesdienstangebot der evangelischen Kirchengemeinde: Jeden Freitag findet um 16 Uhr ein Gottesdienst in der Kapelle des Caritas-Altenzentrums statt.

Natürlich richtet sich dieses Angebot in erster Linie an die Bewohner und Angestellten des Hauses, heißt es in der Pressemitteilung, aber die Verantwortlichen freuen sich auch über Besucher von außen. „Vielleicht möchten Sie mit Ihren Angehörigen dort den Gottesdienst feiern oder Sie haben am Sonntagmorgen mal keine Zeit, dann passt möglicherweise dieser Termin“, gibt die Mitteilung zu bedenken.

In den Gottesdiensten wird in regelmäßigen Abständen das Abendmahl gefeiert, gelegentlich gibt es auch eine musikalische Überraschung. Den ersten Gottesdienst zur neuen Zeit feiert Gemeindediakon Schumann am Freitag, 2. August, um 16 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019