Gottesdienst im Internet verfolgen

Plankstadt.Der nächste katholische Gottesdienst, der zu Hause mitgefeiert werden kann, wird am Samstag, 17. Oktober, live aus St. Nikolaus, Plankstadt, übertragen und kann abgerufen werden unter www.kath-se-schwetzingen.de. Aufgrund des großen ehrenamtlichen Engagements eines Teams aus der katholischen Kirchengemeinde ist es möglich, diesen Service anzubieten.

So ist es angesichts steigender Corona-Fälle eine Alternative, über das Internet trotzdem verbunden zu bleiben und gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Selbstverständlich können Interessierte auch am Gottesdienst teilnehmen und, wenn gewünscht, einen Platz vorab per Telefon 06202/9 26 28-0 oder -15 im Pfarrbüro zu den Bürozeiten reservieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.10.2020