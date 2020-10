Gottesdienst zum Reformationstag

Plankstadt.Die evangelische Kirchengemeinde lädt ein zum Gottesdienst am Reformationstag, Samstag, 31. Oktober, 18 Uhr, in der evangelischen Kirche. Bis zu acht Plätze können auch im Vornherein im Pfarramt reserviert werden. Sollte die Kirche voll sein, können sich Besucher einen Gottesdienst „To go“ nehmen, der an den Kirchentüren ausliegen wird. Wer eine Sitzunterlage braucht, muss diese wegen Corona selbst mitbringen, die Gemeinde darf keine anbieten.

Am darauffolgenden Sonntag, 1. November, ist kein Gottesdienst. Die Kirche steht von Dienstag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr, für das persönliche Gebet offen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.10.2020