Gottesdienste fallen aus

Plankstadt.Auch im Caritas-Altenzentrum Sancta Maria werden wegen des Coronavirus Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Aus Rücksicht auf die oft labile Gesundheit der Bewohner werden vorübergehend die 14-tägigen Wortgottesdienste an den Sonntagen ausfallen, wie es in der Mitteilung heißt. Die Bewohner des Hauses werden zu den Gottesdiensten nicht mehr in die Kapelle gebracht. Den ehrenamtlichen Gottesdienstleitern möchte das Haus nicht zumuten vor leeren Stühlen einen Gottesdienst zu halten.

Das Caritas-Altenzentrum bittet die Bewohner um Verständnis für die Maßnahmen. Die Eucharistiefeiern an den Donnerstagen werden vorerst fortgeführt. zg

