Plankstadt.„Auf die Plänkschder ist halt Verlass, am 1. Mai wird nicht zuhause gekocht.“ So waren die Aussagen der Aktiven vom Rotkreuz-Ortsverein. Die Besucher strömten zu Fuß und mit dem Fahrrad zum DRK-Maifest in die Gänsweid.

Die Aktiven, unterstützt von Familienmitgliedern und Freunden sowie dem Jugendrotkreuz, versorgten die Gäste in den Zelten. Gestern hatte das Wetter mitgespielt, das Daumendrücken hat geholfen. Die Besucher des Festes ließen sich trotz einer kühlen Brise nicht von einem Besuch abhalten und genossen die Köstlichkeiten vom Grill. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Nils Drescher mit seiner Familie und einige Gemeinderäte.

Auf die Wünsche abgestimmt

war der Grill in Aktion und die ersten Steaks wurden von den Gästen zum Frühshoppen verspeist. Auf einem großen Holzkohlen-Schwenkgrill wurden die Spezialitäten gegrillt. „Die Grillwurst wird speziell auf unsere Wünsche abgestimmt. Steaks und Pommes frites rundeten die Speisekarte ab. In diesem Jahr gab es erneut verschiedene Biersorten, um Weizen vom Fass erweitert. Der Zuspruch war gut“ freute sich Alexander Schilling vom DRK-Ortsverein. „Dank der zahlreichen Torten- und Kuchenspenden, war auch eine breite Auswahl an süßen Leckereien vorhanden. Kleine und große Kunstwerke lagen in den Kühltheken bereit.“