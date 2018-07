Anzeige

Im Kopf sind auch die Feste gegen den Bau der B 535 noch präsent und das Thema Wasserversorgung. „Die sollte 2004 in einer ersten Privatisierungswelle umstrukturiert werden“, so Schmid-Auffahrt. Immer wieder wurde Europa zum Thema in Gesprächen und Vorstellungen der Partei. Ganz genau kann er sich ans Thema: „Die S-Bahn kommt“ aus dem Jahr 2009 erinnern, „die sollte ja 2015 fertig sein, ist schon rum, jetzt wird es wohl 2019/2020“, sagt er lachend, dass man immer für den ÖPNV plädiere. Meilenstein war auch das Bürgerbegehren zum Adler-Erhalt.

Zur Kommunalwahl 2016 am 26. Mai wollen die Mitglieder mit einer starken Grünen Liste ins Rennen gehen, werden etwa sechs bis acht Wochen vor dem Termin ihre Liste öffentlich machen: „Wir wollen Plankstadt grüner machen.“ Beim Hopping von Tisch zu Tisch waren das sicher auch Themen, die mit den Mitgliedern angesprochen wurden.

Daneben stand aber der Spaß im Vordergrund und das gemeinsame Essen. Mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und kühlen Getränken war dafür die beste Basis geschaffen.

Dann kam er sehr passend, der gesungene frische Wind von der grünen Insel in Form der Band „Out of the Green“. A cappella mit dem Titel „The Sound of Singing“ lenkten sie alle Augen und Ohren auf sich – klar und rein klangen die Stimmen übers Areal. Alle waren startklar für eine Reise nach Irland. Von den Naturgewalten rund um die Insel erzählte Sängerin Christel Hering, die mit Sandra Bauer (Akkordeon, Gitarre), Susanne Stader (Flöten), Harry Arnold (Gitarre, Mandoline, Banjo) und Alexander Opitz (Gitarre, Resonatorgitarre, Banjo) die Band bildet. Beim kleinen Konzert am Samstagnachmittag fehlte Michael Hay (Perkussion, Bodhran), was dem Sound aber kaum einen Abstrich gab. Ob traurig oder mit viel Elan – die Lieder werden getragen von den ausdrucksvollen Stimmen und Texten, die immer wieder angesagt und inhaltlich vermittelt werden.

Immer ein wenig Protest im Lied

So entführen die Barden nach „Fiddlers Green“ – einem Ort, der als Paradies für Seefahrer gilt. Mit „The Wearing of the Green“ griffen die Sänger die Zeit der Rebellion von 1798 auf, als es den Bewohnern verboten war, ihre Landesfarben zu tragen, man hätte sie dafür gehängt. Voller Patriotismus erklingen die Worte, die die Iren damals verfassten und sich gegen „Englands grausames Rot“ wehrten.

Währenddessen kommen immer mehr Gäste zum Gänsweidfest, das erst am lauen Abend ausklingt.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 31.07.2018