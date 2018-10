Grundstücke für Wohnungsbau

Plankstadt.Mit dem Breitbandausbau im Gewerbegebiet Jungholz befasst sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 15. Oktober, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindezentrums, Schwetzinger Straße 31. Die Bevölkerung ist eingeladen.

Dann geht es auch um die Vergabe von gemeindeeigenen Baugrundstücken für den Wohnungsbau und das Investorenauswahlverfahren. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Vergabe der Rohbauarbeiten, den Gerüstbau und die Zimmererarbeiten für den Neubau eines Dienstleistungszentrums in der Schwetzinger Straße 19 bis 21 und die Gebäudereinigung in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen. Auch mit der Bauvoranfrage zur Erweiterung des Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße 3 befasst sich der Gemeinderat. zg/cao

