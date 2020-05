Gruß in die Nachbarländer

Plankstadt.Gemeinsam für Europa – dafür steht auch Plankstadt. Am Freitag, 8. Mai, jährte sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. Dies bedeutet 75 Jahre Frieden in Europa. An diesem Samstag, 9. Mai, jährt sich die Schuman-Rede zum 70. Mal, an diesem Tag wird der Europatag gefeiert.

Eigentlich wäre eine Delegation des Partnerschaftsvereins anlässlich der geplanten Feierlichkeiten zu diesen Jubiläen nach Castelnau-le-Lez gereist. Dort wäre auch eine Delegation aus der mit Plankstadt befreundeten italienischen Stadt Argenta zu Gast gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieses Treffen leider nicht möglich. „Gleichwohl fühlen wir uns gerade in der Krise unseren Freunden in Frankreich und Italien sehr nahe, sind wir in Europa doch gemeinsam von dem Virus betroffen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Deshalb sendet der Partnerschaftsverein einen Gruß mit Bildbotschaft zu den Freunden, verbunden mit der Hoffnung, dass man sich spätestens zu den geplanten Feierlichkeiten anlässlich der 1250 Jahr-Feier und der 40-Jährigen Jumelage Anfang Juli 2021 wieder gesund begegnen kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.05.2020