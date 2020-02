Günter Baro hat 20 Sportabzeichen

Plankstadt.Übungsleiter Gerd Kaasikas und der neue Vereinsvorsitzende der TSG Eintracht, Tobias Rösch, übergaben die Sportabzeichen 2019 an die Teilnehmer des Sportabzeichen-Treffs. Je ein weiteres goldenes Sportabzeichen erhielten Norbert Eberwein (insgesamt 39 Sportabzeichen), Friederike Braun (26), Wolfgang Braun (26), Klaus Patzek (23), Gerd Kaasikas (22), Edith Brandt (18), Annemarie Zahn (17), Dirk Patzek (13), Klaus Roth (3) und Ingrid de Smet (3). Besondere Auszeichnungen wurden verliehen an Günter Baro für 20 goldene Sportabzeichen sowie Jürgen und Peter Gund für jeweils zehn goldene Sportabzeichen.

Zur Steigerung der Fitness zum Erreichen der Leistungsanforderungen des Deutschen Sportabzeichens lädt die TSG Eintracht auch in der neuen Leichtathletiksaison ab Montag, 30. März, bis Oktober jeweils montags von 18 bis 19 Uhr auf ihrem neu erstellten Sportgelände alle sportlich Interessierten ein, sich am betreuten Training zu beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Leistungsabnahmen werden immer am letzten Montag eines Monats vorgenommen. zg

