„Gut, dass es wenigstens ein kleines Angebot gab“

Von Catharina Zelt

Plankstadt. Die siebenjährige Jule ist ein wahres Naturtalent: Ohne Probleme merkt sie sich die kurze Abfolge, die aus Klatschen und Klopfen mit dem Plastikbecher vor ihr besteht. Ganz gleichmäßig im Viervierteltakt macht sie den Ablauf vor, so dass ein flotter Rhythmus entsteht.

Gelernt hat Jule den Rhythmus, der vor allem durch den „Cup-Song“ aus dem Film „Pitch Perfekt“ bekannt ist, gemeinsam mit zwei anderen Kindern in der Spielstunde mit Musik und Geschick - der letzten Veranstaltung des Ferienprogramms in der Gemeinde. „Ich kann’s sogar schon auswendig“, sagt Jule stolz. Freundin Milla nickt zustimmend.

Ursula Seither sitzt mit den Kindern im Kreis und zeigt ihnen, wie die kleine Choreographie mit dem Becher funktioniert. Aber auch Trommel und Luftballons kommen hier zum Einsatz: Auf dem gespannten Fell balancieren die Kinder mit viel Geschick einen Tischtennisball. Seit fünf Jahren ist Seither beim Ferienprogramm mit von der Partie. „Viele Kinder kommen jedes Jahr wieder - das ist super“, erklärt sie. Dass diesmal nur drei Kinder zum Ferienprogramm gekommen sind, hänge sicherlich mit der Corona-Pandemie zusammen. Denn zunächst sagten die Verantwortlichen das Programm komplett ab, bevor doch noch eine kleine Version auf die Beine gestellt wurde.

Viel improvisiert worden

„Klein, aber fein“ - so bezeichnet auch Martina Mehrer, die in der Gemeinde für das Kinder- und Seniorenbüro zuständig ist, das Programm. Durch die verspätete Entscheidung, doch ein Programm mit strengen Hygienekonzepten zuzulassen, sei in diesem Jahr viel improvisiert worden. „Generell beginne ich jährlich im März mit dem Aufruf an die Veranstalter, Ideen und Projekte für das Ferienprogramm anzumelden“, erklärt Mehrer, dass so ein Ferienprogramm viel Zeit und Planung braucht. Auch 2020 habe sie die Ausschreibung gestartet. Einige Angebote waren bereits eingereicht, als der Lockdown ausbrach und die Planungen eingestellt wurden.

In der Corona-Verordnung zu Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit vom 1. Juli hat das Land unter anderem die Vorgaben zu Ferienprogrammen etwas gelockert. „Für Gruppen bis zu 30 Teilnehmern war ein Ferienprogramm wieder möglich, sofern eigene Hygienekonzepte erstellt, besondere Vorschriften zur Erfassung der Teilnehmer erfüllt und neue Corona-bedingte Aufnahmebedingungen eingefordert werden“, erzählt Mehrer. Unter Hochdruck sei dann kurzfristig ein kleines Angebot geschaffen worden.

15 Termine wurden auf die Schnelle aufgetan - sonst sind es 60 Veranstaltungen pro Jahr. Dafür sei den mutigen Veranstaltern besonders gedankt. Das Jugendzentrum stampfte umgehend ein umfassendes Programm aus dem Boden, der Hundesport mit Petra Rühle und Ursula Seither mit kreativen Kunst- und Musikangeboten waren zur Stelle. „Ein großes Dankeschön für so viel Engagement“, lobt Mehrer.

Taggenaue Gesundheitserklärung

„Es war alles hoppladihopp. Die Sicherheit und der Versicherungsschutz mussten jedoch trotzdem gewährleistet sein“, betont Mehrer. Die Zuteilungen und Infos zur Platzvergabe wurden jedem angemeldeten Kind einzeln gemailt. Zu jeder Veranstaltung musste dem Kind zudem eine taggenaue Gesundheitserklärung mitgegeben werden. „Es gab keine Ferienpässe auf die Hand. Damit auch keine Teilnahmegebühr“, meint sie. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv. Es gab sogar noch Kinder, die auch die wiederholende Veranstaltung besuchen wollten. Die Formalitäten waren schnell kontaktfrei erledigt. Auch Freunde wurden auf freie Plätze unbürokratisch nachgemeldet. Hier sei der direkte Kontakt zum Veranstalter hilfreich gewesen.

„Durch die geringe Teilnehmerzahl konnten wir flexibler entscheiden und auf besondere Wünsche leichter eingehen“, nennt Mehrer einen Vorteil. Sie betont aber auch: Wären die Lockerungen nicht gekommen, hätte gar nichts stattfinden können. Schließlich wolle die Gemeinde niemanden gefährden. „Zusammenfassend bin ich froh, dass es wenigstens ein kleines Programm gab, obwohl ich nicht für halbe Sachen bin und es für alle Beteiligten schon etwas hektisch wurde. Zumal wir ja eigentlich 40 Jahre Ferienprogramm auf dem Gelände der Gänsweid mit einem Fest feiern wollten - das wollen wir nächstes Jahr unbedingt nachholen.“

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.09.2020