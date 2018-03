Anzeige

Plankstadt.Den Rücken mit gezielten Übungen zu stärken, ist wohl gerade für Menschen in der heutigen Zeit, die viel sitzen – gerade bei der Arbeit – wichtig. Ein Angebot dazu gibt es in Plankstadt, denn die TSG Eintracht biete einen neuen Wirbelsäulengymnastikkurs am Donnerstag an. Der neue Kurs startet dabei am Donnerstag, 12. April. Geplant sind zehn Kurseinheiten von 10 bis 11 Uhr im Gymnastikraum der Dr.-Erwin-Senn-Halle unter der Leitung von Physiotherapeutin Nicole Mastorakis.

Die erste Kursstunde kann für Interessierte als Schnupperstunde genutzt werden. Die Kursgebühren betragen für Mitglieder 21 Euro und für Nicht-Mitglieder 54 Euro. Einfach vorbei kommen, lädt der Verein ein. zg